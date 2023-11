Orsi: «Immobile? Si vede che è triste, deve capire che…» Le parole dell’ex portiere biancoceleste

Intervistato da Tv Play, l’ex Lazio, Nando Orsi, ha parlato di Ciro Immobile.

«Si vede che è un po’ triste, è vero, ma è anche normale per uno come lui abituato ad essere al centro di tutto quel che riguarda la Lazio. Non c’è niente di più comprensibile davanti a una situazione del genere, lui sono sette anni o forse più che segna valanghe di gol ed è determinante, ma lui non è vero che ha un certa età, bensì un’età certa, nel senso che più passa il tempo e più non si riescono a fare le cose che facevi prima e non riesci a garantirle. Non può fare 38 gare su 38 come ha sempre fatto, con la stessa intensità e questo, arrivati più alla fine della carriera che all’inizio ti fa anche un po’ incazzare, poi Ciro mi sembra sia anche un ragazzo molto sensibile e queste cose le sente a maggior ragione. Non ce ne sono come Ciro, se fosse per me sarebbe sempre titolare e a mio modo di vedere anche Sarri la vede così, solo che non si possono fare tutte le partite e il tecnico, soprattutto adesso che ha un’alternativa valida, da un certo punto di vista lo preserva. Ciro deve capire che se non dovesse giocare più come prima è perché l’allenatore lo preserva, non certo perché non è bravo anzi se riesce ad entrare Immobile stesso in queste dinamiche, allora farebbe un grande salto e ne gioverebbe lui per primo e anche la Lazio.»