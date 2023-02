Orsi: «La Lazio è sicuramente un’accreditata per vincere la Conference». Le parole dell’ex portiere biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di TMW l’ex portiere della Lazio, Fernando Orsi, ha parlato della squadra biancoceleste impegnata questa sera nelle gara di Conference League contro il Cluj. Di seguito le sue parole:

PAROLE– «All’andata ha tenuto bene il campo in 10 contro 11 ed ha vinto con merito. Il Cluj non mi sembra una squadra di alto livello e con un elevato tasso tecnico, ma in Romania ci sarà uno stadio pieno, un ambiente rumoroso e Sarri dovrà fare i conti con due o tre assenze. Quando mancano i big la Lazio soffre un po’, ma tecnicamente è migliore del Cluj, non deve solo sottovalutare la gara. La Lazio è sicuramente un’accreditata per vincere la Conference ma ha anche la Serie A in cui deve impegnarsi severamente per arrivare in zona Champions. Dovrà pensare a concentrarsi partita dopo partita e intanto deve passare oggi»