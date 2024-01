Orsi: «È un derby importante, ma non decisivo per la stagione. Ecco perché». Le parole dell’ex portiere

Poche ore al derby di Coppa Italia. Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, parla così del big match dell’Olimpico ai microfoni di Radio Radio.

PAROLE– «È un derby importante, ma non decisivo per la stagione. Due squadre non al completo, mi sarebbe piaciuto vederlo con tutti i titolari, ma non c’è una favorita. Tutte e due finora avrebbero potuto fare di più ».