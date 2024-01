Orsi avvisa il Napoli: «Per la Champions c’è anche la Lazio» Le parole dell’ex portiere

Intervenuto ospite nel corso della trasmissione radiofonica ‘Giochiamo d’anticipo”, Nando Orsi ha parlato della lotta Champions:

«Le rivali del Napoli in Champions? Direi Lazio e Atalanta, poi per raggiungere il quarto posto gli azzurri dovranno fare 4/5 risultati importanti. Non si possono fare passi falsi, ci sono diverse squadre davanti»