Orlando tuona: «Rovella alla Lazio? Va bene ma per un club secondo in campionato è troppo poco»

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Massimo Orlando, il quale esaminando il calciomercato della Lazio rilascia queste dichiarazioni utilizzando parole molto forti

CALCIOMERCATO – E’ in difficoltà la Roma nel costruire, così come la Lazio. Pellegrini non mi piace, non è da grandi squadre. Rovella è interessante, ma sei arrivato secondo, devi fare la Champions e per ora ha fatto poco