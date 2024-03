Orlando sulla Lazio: «Ecco cosa mi aspetto dalla squadra ora che c’è Tudor»

Orlando, l’ex calciatore si esprime riguardo la nuova Lazio che ripartirà da Tudor e sulla sfida di domani con la Juve

Ai microfoni di TMW alla vigilia della partita della Lazio con la Juventus, Orlando si esprime cosi sui biancocelesti e non solo

PAROLE – Lazio d’assalto? Sembra che per la sua prima Tudor voglia una squadra così. Poi ci sono degli equilibri da mantenere, ma non credo che sarà più una Lazio noiosa come visto con Sarri. Non c’era mai cambio di ritmo. Già col Frosinone qualcosa si è visto. Mi aspetto una Lazio più arrembante

IMMOBILE – Immobile si gioca il posto in Nazionale e vorrà fare di tutto in questi due mesi. Sicuramente questo cambio sarà importante per lui. Ma per me se dovesse arrivare un’offerta dall’Arabia credo che ci penserebbe sul serio. A fine carriera se una società ti fa capire che non punta più su di te, che fai? Chiesa invece se la Juve non rinnova non credo che rimarrà. E’ troppo importante però e sarebbero dei pazzi se non lo tenessero