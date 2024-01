Orlando su Lazio-Napoli: «I biancocelesti hanno rinunciato a giocare, la partita è stata orribile»

Orlando, l’ex calciatore si esprime con parole dure sulla prestazione della Lazio di ieri contro il Napoli: le sue parole

Ai microfoni di TMW alla luce del pari di ieri tra Lazio-Napoli, Massimo Orlando si esprime cosi riguardo la partita e sulla prestazione dei biancocelesti. Ecco cos’ha detto l’ex calciatore

PAROLE – L’ho commentata, davvero una delle partite più brutte della mia vita. Non sapevo più cosa dire. Per il Napoli, lo sapevamo, era importante non perdere. Aveva tante assenze Mazzarri e c’era qualche piccolo alibi, la Lazio invece ha proprio rinunciato. Aveva più chance ma non ha fatto nulla o quasi. Isaksen è sembrato il più lucido, per il resto vedere due squadre dall’estero qualcuno ci è rimasto davvero male. Questo è rinunciare a giocare a calcio