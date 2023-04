Orlando: «Lo sport mi ha aiutato tanto nello sfogarmi». Le parole della giocatrice biancoceleste a margine dell’iniziativa ‘La Lazio nelle scuole’

A margine dell’evento ‘La Lazio nelle scuole’ è intervenuta anche la giocatrice Angela Orlando. Le sue parole riportate dai canali ufficiali della Lazio:

PAROLE– «Mi sono immedesimata in una tifosa presente oggi, sono tornata bambino. Ho rivisto in lei i miei stessi occhi da piccola. Sono in una Società bellissima, mi ha fatto piacere venire qui stamattina. Lo sport mi ha aiutato tanto nello sfogarmi, sono una ragazza molto timida, così nello sport trovavo sfogo, quando magari non volevo parlare. Lo sport è tutto per me, non so immaginare la mia vita senza. Sono orgogliosa della crescita del movimento femminile, quando andavo io a scuola non era così. Sono molto felice di questo cambiamento. Durante il mio recupero dall’infortunio sono stata trattata come un collega di Serie A, il Prof. Rodia mi ha aiutato tantissimo, insieme al suo staff»

CRITICHE– «Le critiche costruttive vanno ascoltate, non voglio dare peso ai pensieri detti solo per offendere, i fischi mi caricano ancora di più»