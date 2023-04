Orlando: «L’Inter domenica deve stare attenta a non sottovalutare la Lazio»

Orlando, l’ex calciatore alla vigilia della sfida tra Inter e Lazio decisiva per la corsa Champions, ha espresso il suo parere a TMW

PAROLE – L’Inter pare stia bene, forse si è ritrovata nel momento fondamentale della stagione. Un obiettivo come la Coppa Italia è stato raggiunto, ora c’è il quarto posto da prendere. La squadra sta bene, se c’è una squadra che ti può far giocare male quella è la Lazio. Ha un’organizzazione tattica importante, l’Inter non deve andare in campo sottovalutando l’impegno e senza concentrazione rischia