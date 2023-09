Orlando: «Guendouzi può essere l’arma vincente della Lazio con la Juve»

Orlando, l’ex calciatore ha espresso il suo parere sulla sfida di domani tra Juve e Lazio soffermandosi sul francese

Ai microfoni di TMW ha parlato l’ex calciatore Massimo Orlando, il quale ha espresso il suo parere sulla partita di domani tra Juventus e Lazio, soffermandosi su Guendouzi

GUENDOUZI – Guendouzi può essere un elemento in più che la Lazio può sfruttare in mezzo al campo. Rischia di più la Juventus, non dovesse fare punti si allontanerebbe già dalla prima posizione e l’obiettivo, anche se non lo dicono, è lo Scudetto. Se giochi con quella squadra una partita alla settimana non puoi non pensare a quell’obiettivo