Orlando critica la Lazio: «La squadra di Sarri non mi piace e mi sta deludendo, ecco perchè»

Orlando, l’ex calciatore analizza nel dettaglio la situazione della Lazio con parole molto forti a riguardo

Intervenuto ai microfoni di TMW, Massimo Orlando analizza la situazione della Lazio in vista anche della gara dei biancocelesti in campionato contro l’Inter

PAROLE – «La trasferta dell’Inter è più facile di quella con la Juventus. Per come sta l’Inter e per come sta la Lazio, viste le critiche giustificate di Sarri. La Lazio è una squadra che non sta bene»