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Orlando: «Faccio un grosso in bocca al lupo a Malagò! Mancini CT? Scelta giusta»
Massimo Orlando si è congratulato per la vittoria di Giovanni Malagò in seguito alle elezioni odierne! Le dichiarazioni
Fresco di nomina come presidente della FIGC, Giovanni Malagò si è presentato davanti ai media per delineare i punti chiave del suo mandato. Il manager sportivo ha affrontato temi rilevanti per il calcio italiano, fissando obiettivi immediati per rilanciare la Nazionale e garantire stabilità al sistema calcistico. Tra i nodi discussi, particolare attenzione è stata riservata alla scelta del Commissario tecnico, sottolineando la necessità di una decisione ponderata per guidare gli azzurri verso risultati significativi. Massimo Orlando ha espresso il suo augurio a Malagò, intervenendo ai microfoni di TMW per sottolineare l’importanza del nuovo corso:
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MALAGO’ – «È l’uomo giusto per questo incarico, gli faccio un grande in bocca al lupo perché il lavoro da affrontare è enorme. Malagò è un vincente, persona intelligente, e credo sia stimolante per lui assumere la guida della FIGC. Sarà una sfida durissima, e riuscirci rappresenterebbe una soddisfazione personale che pochi possono immaginare in una carriera. Gran parte del successo dipenderà dalle persone che lo affiancheranno. Serve un cambiamento di mentalità, e non sarà semplice».
MANCINI – «Non ha senso polemizzare sul passato: sarà valutato per ciò che farà da ora in avanti. Aspettiamo di vedere il suo operato, ma se dovesse arrivare Mancini, si tratterebbe di una scelta giusta, considerando la qualità del suo lavoro da Ct. Al momento, almeno 20 nazionali procedono più rapidamente di noi e occorre tornare a essere competitivi».
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