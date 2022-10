Orlando condanna Inzaghi: «Vive nella paura e la trasmette alla squadra»

Massimo Orlando ha commentato il brutto momento dell’Inter, soffermandosi sul ruolo di Simone Inzaghi. Le parole

L’Inter sta vivendo un momento critico e, al centro delle polemiche, non può che esserci Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro è stato criticato anche da Massimo Orlando, sulle frequenze di TMW Radio:

«Inzaghi vive nella paura e questa la trasmetti ai giocatori, che reagiscono nel modo sbagliato. Non vedo come l’Inter possa venirne fuori, a meno che non pensi Inzaghi a un cambio modulo. Capolinea? Sì. L’Inter vive in un casino difficile da gestire. Per l’allenatore, i tifosi, una società che non c’è più. L’allenatore sente tutte queste insicurezze e si sta deprimendo. La sensazione è che senza risultati con Barcellona e nella prossima di campionato possa andare via».