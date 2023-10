Orlando avvisa Sarri: «Castellanos ha bisogno di giocare, su Isaksen di questo»

Orlando, l’ex calciatore esprime il suo parere riguardo l’ex Girona e rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW

Intervistato da TMW Massimo Orlando, rilascia alcune dichiarazioni esprimendo il suo parere su Castellanos e anche su Isaksen, ecco le sue parole

PAROLE – Castellanos? Serve dargli spazio. Immobile è un’istituzione, ma passano gli anni e rimane la squadra. Non è in condizione in questo momento e la Lazio ha un un attaccante ora che può sostituirlo. Credo che anche i tifosi capiscano che se Immobile non gioca tutte da titolare, sia giusto provare i nuovi e dargli una chance. Isaksen quando è entrato ha dato imprevedibilità alla manovra. Non era facile vincerla dopo che eri stato rimontato dal 2-0