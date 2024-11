Oristanio: «Ranieri via dal Cagliari per la sconfitta con la Lazio? Vi dico la verità»

Oristanio, il giocatore ex Cagliari si esprime riguardo l’ex tecnico dei sardi e rilascia queste considerazioni citando la Lazio

Ai microfoni di Calciomercato.com ha parlato Oristanio, il quale a distanza di pochi mesi dalla decisione di Ranieri di lasciare il Cagliari rilascia queste dichiarazioni riguardo la presunta indiscrezione, che vedeva il tecnico romano lasciare il club dopo la sconfitta con la Lazio

PAROLE – La sconfitta contro la Lazio? Ciò che succede nello spogliatoio resta nello spogliatoio. Le dimissioni di Ranieri abbiamo percepito che non era la scelta giusta. Eravamo sulla strada giusta anche se non sembrava. Eravamo sempre uniti, anche nei momenti di difficoltà. Era il nostro segreto, rimanere uniti in qualsiasi momento, che poi ci ha portati all’obiettivo