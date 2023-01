Stadio Flaminio, l’Ass. Onorato: «Aspettavamo il progetto di Lotito, ma…»

L’assessore allo Sport e ai grandi eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, ha parlato dello stadio Flaminio. Ecco le sue parole

PAROLE– «Eravamo in attesa di un progetto da Lotito per il Flaminio, ma non è arrivato. Una cosa è certa: non lasceremo il Flaminio in quello stato. Se la Lazio non presenta nulla non è un problema, troveremo una soluzione alternativa – ha aggiunto Onorato – Lo stadio Flaminio si può ristrutturare, l’importante è che rimanga uno stadio. Ovvio che devi fare una copertura, non si può andare allo stadio con l’ombrello. Ma serve il progetto”. L’assessore ha parlato anche dello stadio della Roma a Pietralata: «Nel caso della Roma le notizie sono positive. Si è chiusa la prima parte della conferenza dei servizi e si va verso la delibera di pubblica utilità. Il progetto va avanti splendidamente. Ho sempre detto che di stadi non bisogna parlarne, ma bisogna farli»