Onofri: «Berisha capro espiatorio. I dettagli fanno la differenza»

Claudio Onofri ha parlato della sconfitta di ieri

Claudio Onofri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare di Lazio-Celtic. Ecco ciò che ha detto.

LAZIO-CELTIC – «Per giocare un buon calcio in Europa serve la giusta mentalità, cosa che in Italia ancora non abbiamo. La Lazio ha pagato molto alcuni aspetti sfavorevoli, in qualche episodio con gli scozzesi tra andata e ritorno non sono stati fortunati. Ci sono stati molti errori individuali, sia tecnici che di testa come quello di Berisha. Negli altri campionati non si guarda al turnover, mentre da noi sì. Questo è un aspetto che paghi alla lunga. Tutti abbiamo sotto gli occhi l’errore di Berisha, ma in occasione del primo goal del Celtic Milinkovic compie un errore gravissimo e, anche Acerbi non è stato perfetto».