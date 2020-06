On this day, la Lazio batte il Taranto e torna in Serie A

On this day, è il 19 giugno 1988 e la Lazio battendo il Taranto per 3-1, torna finalmente in Serie A: festa grande all’Olimpico

Lazio-Taranto 38^ giornata di Serie B. Partita fondamentale per i biancocelesti, che in caso di vittoria, tornerebbero in Serie A.

I padroni di casa partono forte e dopo soli 9′ minuti di gioco, il gol di Marino fa esplodere i 42’000 dell’Olimpico. Nella ripresa la doppietta di Monelli chiude il match: inutile la rete segnata da De Vitis a dieci minuti dalla fine. Festa grande in casa Lazio, i ragazzi di Fascetti ottengono la promozione. L’auspicio di tutti i tifosi biancocelesti è «mai più in Serie B!».