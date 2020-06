On this day, la Lazio batte il Catanzaro e scaccia i fantasmi della retrocessione

On this day, 8 giugno 1986: la Lazio strappa tre punti sul campo del Catanzaro, scongiurando una possibile retrocessione in Serie C

8 giugno 1986, la Lazio sfida il Catanzaro, diretta concorrente nella lotta per non retrocedere,nello stadio comunale di Catanzaro nel penultimo turno della Serie B 1985/86.

La sfida parte subito forte e, dopo 2 minuti di gioco, l’autogol di Guida permette alla Lazio di passare in vantaggio. Non si fa attendere la risposta dei padroni di casa, che pareggiano i conti al 5 minuto con Cozzella. Ci pensa Caso, al 18′, a portare nuovamente avanti gli ospiti che, al 27′, chiudono virtualmente la gara con la rete di Podavini che fa 1-3. Nel secondo tempo la Lazio gestisce la gara fino al 66′, quando Panero riapre la partita, che terminerà però così: Catanzaro 2-3 Lazio, i biancocelesti possono festeggiare la permanenza in Serie B.