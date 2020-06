On this day, Chinaglia trascina la Lazio alla vittoria

On this day, è il 16 giugno 1971 e la Lazio supera il Winterthur per 4-1 grazie ad un Chinaglia in super forma, autore di una tripletta

Nella seconda giornata di Coppa delle Alpi, la Lazio ospita all’Olimpico gli svizzeri del Winterthur.

Chinaglia scende in campo con 39 gradi di febbre ed un fastidioso mal di gola ma, malgrado questo, in 60′ minuti giocati realizza una tripletta. Il poker biancoceleste viene segnato da Mazzola che dopo aver dribblato quattro avversari deposita in rete. Per gli ospiti il gol della bandiera si concretizza nei minuti finali con un forte tiro dal limite di Meili.