On this day, la sconfitta contro il Novara allontana il sogno Champions

On this day, 25 aprile 2012. La Lazio viene sconfitta 2-1 dal Novara e perde 3 punti fondamentali per il sogno Champions League

Novara-Lazio, 33^ giornata di Serie A. Tutto esaurito al Silvio Piola. Partita fondamentale per entrambe le squadre: i padroni di casa devono vincere per non smettere di credere ad una straordinaria salvezza, mentre gli ospiti vogliono la vittoria per continuare a sognare la Champions League.

Il Novara trova il vantaggio grazie ad una sfortunata deviazione di Diakité che beffa Marchetti, ma la Lazio pareggia dopo solo due minuti con il gol di Candreva. Nel secondo tempo, la squadra di Reja è sfortunata: gol annullato a Kozak e traversa di Alfaro. Come se non bastasse, arriva anche il gol beffa: punizione spettacolare di Mascara e 2-1 per i piemontesi.

La Lazio, oltre alla partita, perde anche tre punti fondamentali in ottica Champions League, sperando, che a fine campionato, non risultino decisivi.