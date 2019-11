«Omaggio a Paparelli», un evento in onore di Vincenzo: tanti ospiti presenti

Un convegno dedicato a Vincenzo Paparelli, tanti gli ospito presenti per discutere del delicato tema della violenza negli stadi

Da Riccardo Cucchi a Massimo Piscedda, passando per Matteo Marani. Questi e tanti altri gli ospiti presenti all’evento «Omaggio a Paparelli», il convegno evento tenuto nella Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio. Un’occasione per parlare del delicato tema della violenza negli stadi, di bullismo e cyberbullismo, a 40 anni dal tragico evento che ha strappato Vincenzo dalla sua famiglia. A presiedere la conferenza anche, ovviamente, Gabriele Paparelli che da sempre si batte per onorare la memoria del padre e condannare tutti i comportamenti che vanno oltre al tifo.