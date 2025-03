Oliviero, le parole della calciatrice biancoceleste

Oliviero, la calciatrice rilascia una curiosa intervista dove parla della sua gioia per indossare la maglia della Lazio e non solo

PAROLE – Il mio primo ruolo è stato il portiere. Ero una bambina un po’ scatenata. Pro e contro dei social media? Il fatto che tutti mostrino la loro vita come se fosse una favola, bisognerebbe anche mostrare le difficoltà. I pro sono qualche consiglio utile alla tua vita

Cosa significa per me indossare la maglia della Lazio? Mi reputo tanto tanto fortunata, è una società che ha vinto tanto e che è sempre stata presente in palcoscenici importanti. Cosa è per me la forza delle connessioni? Ci sono persone che nello sport e nella vita sono riusciti a fare imprese grazie alla forza delle connessioni. Un ricordo speciale legato a un fan? Una bambina delle Under della Sampdoria è venuta a vedere la partita insieme alla mamma, si è fatta tanti km per starmi vicina e le sarò per sempre riconoscente