Olivera: «Lazio-Juventus? Mi aspetto una gara dura e vi spiego perchè»

Olivera, l’ex bianconero rilascia alcune dichiarazioni proiettandosi sulla gara della squadra di Allegri con la Lazio

Ai microfoni di Juventusnews24 ha parlato Olivera, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su Lazio-Juventus e a tal proposito si esprime cosi

LAZIO-JUVENTUS – Sarà una partita tosta. Igor (Tudor ndr.) porta un’impronta sua sull’essere molto aggressivi, sul giocare uomo su uomo, rispetto a Sarri che era più di zona. A Igor piacciono le squadre aggressive e per la Juve in questo momento può essere un problema non da poco

