Oliveira a CAGLIARINEWS24.COM: «Squadre favorite per la corsa all’Europa? La Lazio la vedo un po’ lontana, ma…». Le parole dell’ex giocatore

Luis Oliveira, ex attaccante del Cagliari, ha parlato in esclusiva ai microfoni di CagliariNews24, soffermandosi anche sulla lotta per un posto in Europa per il prossimo campionato.

Secondo lei, quali squadre sono tra le favorite per lo concorrere allo Scudetto? Quali squadre sono invece le favorite per la corsa alle competizioni europee?

«Ci sono squadre competitive che cercheranno di vincere il campionato, saranno sempre le stesse. C’è l’Inter, perché è una squadra che quando gioca fa vedere tante cose belle che altre società non riescono a mettere in mostra. Poi c’è la Juve con un nuovo allenatore: anche loro non possono sbagliare quest’anno. A Napoli è arrivato Antonio Conte che sta provando a costruire la squadra. Anche se non sarà facile, le squadra da battere sono Inter, Milan e Napoli, quelle che possono vincere il campionato. Quanto riguarda l’Europa c’è la Fiorentina, c’è l’Atalanta (che ormai è una big del campionato). La Lazio la vedo un po’ lontano. Ha cambiato allenatore, ma il calciomercato della Lazio non è così importante come quello degli altri».

