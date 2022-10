Olimpico, stilata una road map per migliorare il terreno di gioco: i dettagli

Nell’incontro avvenuto ieri a Formello, la Lazio e Sport e Salute hanno stilato un piano di lavori per migliorare il terreno dell’Olimpico

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’incontro di ieri a Formello tra la Lazio, rappresentata da Sarri, Milinkovic e Tare, e i rappresentanti di Sport e Salute, società che si occupa della gestione dell’Olimpico, ha prodotto importanti risultati per quanto riguarda idee e progetti per migliorare la situazione del terreno di gioco dello stadio.

Si è infatti deciso di stilare una sorta di road map di lavori specifici. In questa settimana libera da impegni gli agronomi cercheranno di migliorare la situazione. In questo senso ci sarà un sopralluogo di Lazio e Roma previsto tra giovedì e venerdì (oggi Sport e Salute sarà anche a Trigoria). Gli interventi più decisi poi ci saranno a novembre, durante la sosta per il Mondiale, anche se il tempo e l’inverno sconsigliano la semina.