Olimpico ancora deserto contro il Parma! Solo 4.000 biglietti venduti, ma per Sassuolo si prepara l’esodo – Lazio News 24

Prosegue la contestazione dei tifosi nei confronti della società di Claudio Lotito: numeri ancora bassi per la sfida contro il Parma, mentre cresce l’attesa per la trasferta di Sassuolo con 4.000 posti disponibili

La protesta dei tifosi della Lazio prosegue ad oltranza. Nonostante l’ottimo avvio di stagione della formazione allenata da Gennaro Gattuso, il pubblico biancoceleste prosegue la propria contestazione nei confronti della società guidata dal presidente Claudio Lotito. I numeri della prevendita per la partita contro il Parma, in programma sabato 24 ottobre alle ore 20:45, confermano una partecipazione ancora limitata. Situazione completamente diversa, almeno nelle aspettative, per la trasferta contro il Sassuolo, dove i sostenitori capitolini potrebbero tornare a far sentire il proprio sostegno alla squadra.

Protesta senza sosta: appena 4.000 biglietti venduti per il Parma

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, alla serata di mercoledì 21 ottobre erano stati venduti appena 4.000 biglietti per la sfida tra Lazio e Parma.

A questi si aggiungono circa 4.500 abbonati, per un totale di circa 8.500 titoli d’ingresso. Un dato particolarmente significativo, considerando la capienza dello Stadio Olimpico e il momento positivo attraversato dalla squadra di Gattuso.

La contestazione nei confronti di Lotito continua dunque a rappresentare un elemento centrale nell’ambiente biancoceleste. Una parte della tifoseria ha scelto di manifestare il proprio dissenso attraverso la mancata partecipazione alle partite casalinghe, mantenendo distinta la protesta societaria dal giudizio sui risultati sportivi.

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Contro il Sassuolo pronti 4.000 posti per i tifosi biancocelesti

Se all’Olimpico l’affluenza continua a essere ridotta, la situazione potrebbe cambiare radicalmente in occasione della prossima trasferta. Alle ore 16 di oggi prende il via la vendita dei biglietti riservati ai sostenitori della Lazio per la partita contro il Sassuolo, in programma martedì 27 ottobre alle ore 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Secondo quanto comunicato ufficialmente dalla società biancoceleste, sono disponibili 4.000 posti nel settore Tribuna Nord Ospiti. La vendita avverrà attraverso il circuito Vivaticket e i punti vendita autorizzati, con chiusura fissata alle ore 19 di lunedì 26 ottobre. Non sono previste limitazioni particolari e non sarà necessaria la tessera del tifoso.

Tifosi lontani dall’Olimpico ma pronti a seguire Gattuso in trasferta

Il possibile esodo verso Reggio Emilia rappresenterebbe un ulteriore segnale della particolare situazione vissuta dalla tifoseria della Lazio. Da una parte prosegue la contestazione contro la presidenza di Claudio Lotito, dall’altra rimane la volontà di accompagnare la squadra nelle trasferte di campionato.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, la possibilità di registrare il tutto esaurito nel settore ospiti del Mapei Stadium è concreta, anche alla luce della partecipazione dei sostenitori biancocelesti alle precedenti trasferte.

Per Gattuso e i suoi giocatori si prospetta dunque una settimana particolare, con due impegni ravvicinati e due scenari potenzialmente molto diversi sugli spalti.

La protesta contro Lotito non sembra destinata a interrompersi nel breve periodo, ma l’eventuale presenza massiccia dei tifosi a Reggio Emilia confermerebbe la volontà di continuare a sostenere la squadra, pur mantenendo una posizione critica nei confronti della società.