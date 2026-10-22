Lazio, arriva l’incoronazione di Ganz: «Tra le sorprese più grandi di questo campionato» – Lazio News 24

Lazio, l’ex attaccante Maurizio Ganz ha commentato l’ottimo impatto dei biancocelesti di Gattuso in queste prime sette giornate di Serie A

L’incredibile impatto e la continuità di rendimento mostrata dalla Lazio in questa prima fase di Serie A non sono passati inosservati. Il brillante gioco espresso dalla formazione biancoceleste ha conquistato il parere favorevole di opinionisti ed ex protagonisti del campionato. Tra questi figura Maurizio Ganz, ex centravanti di Milan e Inter, che nell’analisi del torneo ha inserito la compagine capitolina al vertice della lista delle squadre più meritevoli e sorprendenti della stagione.

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L’apprezzamento dell’ex bomber: Ganz folgorato dalla Lazio

Intervenendo sulle pagine del quotidiano Il Gazzettino, Ganz ha voluto indicare i club che stanno performando al di sopra dei pronostici iniziali. La trasformazione tattica e la fame agonistica trasmesse dal tecnico Gennaro Gattuso all’organico capitolino hanno convinto appieno l’ex attaccante, colpito dalla qualità delle trame di gioco e dall’efficacia mostrata negli ultimi sedici metri.

Le dichiarazioni ufficiali: l’elogio di Ganz alla Lazio

Nel commentare le dinamiche del campionato, l’ex calciatore si è espresso chiaramente sui risultati ottenuti dalla squadra romano-capitolina: «Sicuramente Lazio e Como. Pensavo che il Como potesse incontrare qualche difficoltà in più rispetto all’anno scorso, anche perché le avversarie hanno imparato a conoscerlo. Invece sta facendo molto bene. Ho visto segnali interessanti anche da Frosinone e Cagliari».