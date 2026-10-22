Matri esalta Gattuso: «Sta facendo qualcosa di incredibile!». Poi l’avvertimento sul futuro – Lazio News 24

Alessandro Matri elogia il lavoro di Gennaro Gattuso dopo lo straordinario avvio di stagione dei biancocelesti: l’ex attaccante sottolinea le difficoltà superate dal tecnico, ma invita a valutare la squadra anche nei momenti negativi

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a raccogliere consensi grazie a un inizio di stagione che ha sorpreso molti osservatori. I biancocelesti, reduci dalla prestigiosa vittoria contro la Juventus, condividono il primo posto in classifica con l’Inter e stanno dimostrando una solidità che va oltre le aspettative iniziali. A commentare il percorso della formazione capitolina è stato Alessandro Matri, ex attaccante e dirigente laziale, intervenuto nel corso della trasmissione 4-3-2-1 in onda su DAZN. L’ex calciatore ha espresso grande apprezzamento per il lavoro dell’allenatore, pur sottolineando come la vera prova arriverà quando la squadra dovrà affrontare eventuali difficoltà.

L’ex Lazio applaude Gattuso: «Sta facendo un lavoro impensabile»

Il percorso di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio non è passato inosservato. Il tecnico ha saputo costruire un gruppo competitivo nonostante un’estate accompagnata da interrogativi e un clima particolarmente complicato attorno alla società.

Proprio su questo aspetto si è soffermato Alessandro Matri, evidenziando le difficoltà che l’allenatore ha dovuto affrontare fin dal suo arrivo nella Capitale.

MATRI SU GATTUSO: «Sicuramente Gattuso sta facendo un lavoro impensabile, anche perché sappiamo la situazione Lazio non solo a fine campionato scorso ma anche esterna, nel rapporto tra società e tifosi. Aveva tante cose da risolvere».

Parole che rappresentano un riconoscimento importante per l’allenatore biancoceleste, capace finora di mantenere la squadra concentrata sugli obiettivi sportivi nonostante le tensioni tra una parte della tifoseria e la società.

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Matri avverte: la vera prova per Gattuso deve ancora arrivare

Gli elogi di Matri sono accompagnati anche da una riflessione sulla capacità della squadra di reagire alle difficoltà. Secondo l’ex attaccante, infatti, il rendimento attuale rappresenta un segnale estremamente positivo, ma sarà fondamentale valutare la risposta del gruppo quando arriveranno eventuali sconfitte o periodi meno brillanti.

MATRI SULLA REAZIONE DELLA LAZIO: «La vera reazione si vede però nelle difficoltà, e se mai dovesse esserci un passo falso della Lazio o un periodo negativo, lì voglio vedere come reagisce la squadra. Ma quello che sta facendo secondo me ha dell’incredibile».

Un’osservazione che non ridimensiona quanto realizzato fino a questo momento, ma pone l’attenzione su un aspetto fondamentale per una formazione intenzionata a mantenere continuità durante l’intera stagione. La gestione dei momenti complicati, infatti, rappresenterà un passaggio importante per misurare la maturità dei biancocelesti.

Gattuso vuole confermarsi: il Parma diventa un altro esame

Il successo per 3-0 contro la Juventus ha ulteriormente rafforzato la fiducia nell’ambiente biancoceleste. Dopo la partita, lo stesso Gattuso ha sottolineato come il gruppo abbia compiuto progressi importanti sul piano della mentalità, invitando però tutti a non concentrarsi eccessivamente sulla posizione in classifica.

La prossima sfida contro il Parma rappresenterà quindi un’altra occasione per verificare la continuità della squadra. L’allenatore dovrà mantenere alta la concentrazione dei propri giocatori, evitando che l’entusiasmo per i risultati ottenuti si trasformi in un calo di attenzione.

Per il momento, il tecnico ha trasformato una situazione inizialmente ricca di incognite in una delle realtà più interessanti del campionato. Adesso la sfida sarà confermare quanto di positivo costruito e dimostrare che questo rendimento può durare nel tempo.