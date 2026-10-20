Rossi: «Lazio oltre le aspettative! Vedo somiglianze con la mia stagione. Europa? Aspetterei qualche giornata prima di parlarne» – Lazio News 24

Delio Rossi, ex tecnico biancoceleste, ha esaltato la Lazio di Gattuso reduce dalla vittoria contro la Juve e prima in classifica in coabitazione con l’Inter. Le dichiarazioni

La nuova Lazio continua a stupire ed entusiasmare, andando ben oltre le stime di inizio campionato. A tracciare un suggestivo ed esaltante parallelo tra l’attuale gruppo biancoceleste e una delle pagine più belle della storia recente del club è stato un grande ex, Delio Rossi. Intervenuto ai taccuini de Il Corriere della Sera, il tecnico romagnolo ha analizzato il momento d’oro dei capitolini, individuando forti affinità tra la sua squadra della stagione 2006/07 e l’organico odierno.

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Le analogie tra lo spirito del 2006/07 e la nuova Lazio

Nel corso del suo intervento, Rossi ha rievocato le difficoltà iniziali superate durante la sua celebre esperienza sulla panchina capitolina, sottolineando come la determinazione e la fame di rivalsa possano ribaltare i pronostici e riconquistare l’ammirazione generale.

«Partimmo con la penalizzazione e pungolai i giocatori per tutto l’anno. All’inizio ci snobbavano tutti, poi ci ammiravano. Qualcosa di simile sta accadendo ora. Gattuso però sa che l’atteggiamento non deve cambiare: dopo il trionfo di Torino ha parlato subito della gara col Parma». 🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Lazio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

La gestione di Gennaro Gattuso e la rinascita della Lazio

Il legame tra l’ex allenatore e il tecnico calabrese parte da lontano: fu proprio Rossi a riportarlo in Italia dalla Scozia al Salernitana. La fiducia nelle sue capacità gestionali ha trovato un immediato e concreto riscontro nell’ambiente romano.

«Quel che sta facendo la Lazio va oltre le migliori aspettative. Quando era ragazzo fui io a riportare Rino in Italia dopo l’esperienza in Scozia, sapevo avrebbe fatto bene a Roma perché ero convinto potesse gestire i problemi».

Le prospettive europee e l’impronta tattica della Lazio

Guardando agli obiettivi stagionali, Delio Rossi invita al realismo e alla prudenza, evidenziando tuttavia gli straordinari meriti tattici accumulati da Gennaro Gattuso nel valorizzare la rosa a disposizione.

«Aspetterei qualche giornata a parlare di Europa. Vedo solo 5 squadre superiori come organico, ma molte hanno comprato tardi quindi c’è bisogno di tempo. Gattuso è stato bravo a rivitalizzare giocatori ai margini. Ha dato un gioco moderno, anche rischioso. E fruttuoso».