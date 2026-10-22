Mercato Lazio, Gattuso lancia un appello al club per gennaio: divieto di cedere i big – Lazio News 24

Mercato Lazio, il tecnico biancoceleste avrebbe detto al club di non cedere i big in vista della sessione invernale che scatterà a gennaio

Sette gare di campionato sono bastate per rigenerare una Lazio che sembrava smarrita e trasformarla in un meccanismo brillante ed efficace. L’incredibile impatto dell’allenatore Gennaro Gattuso sulla panchina biancoceleste ha restituito entusiasmo al popolo capitolino e ridato valore a un intero organico. Tuttavia, il tecnico calabrese conosce fin troppo bene le insidie del mondo del calcio: sa perfettamente che la strada verso la consacrazione è ancora irta di ostacoli e che bastano pochissime ore nella sessione invernale per demolire quanto di buono costruito sul campo.

Proprio per questa ragione, l’ex campione del mondo ha scelto di muoversi d’anticipo con la dirigenza, chiedendo garanzie ferree sulla permanenza dei suoi pezzi pregiati.

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Gennaro Gattuso e la dirigenza della Lazio: «A gennaio vietato cedere»

Secondo le indiscrezioni rivelate dalle colonne del quotidiano Il Messaggero, il tecnico ha avviato fitti e diretti colloqui con il direttore sportivo Angelo Fabiani e il presidente Claudio Lotito. Il messaggio trasmesso dall’allenatore è stato chiaro, diretto e privo di qualunque margine di interpretazione.

Più che una richiesta formale, la posizione di Gattuso si configura come un vero e proprio accorato appello. L’allenatore ha ribadito ai vertici societari l’assoluta necessità di congelare qualsiasi trattativa in uscita durante la finestra riparatrice. La priorità assoluta della guida tecnica è preservare il gruppo attuale, reputando perfino preferibile chiudere il mercato senza alcun nuovo innesto pur di non veder stravolta la rosa con partenze dolorose.

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Gennaro Gattuso e le insidie della Lazio: l’ombra dei precedenti sul mercato

La preoccupazione del mister nasce dalla consapevolezza delle dinamiche economiche del club. L’eccellente rendimento offerto dai calciatori insidia la stabilità dello spogliatoio, rendendo gli elementi più in vista facili bersagli per le lusinghe dei top club europei. Nel recente passato della Lazio, infatti, le cessioni eccellenti di calciatori come Matteo Guendouzi e Taty Castellanos hanno dimostrato quanto la tentazione di realizzare importanti plusvalenze possa prevalere sulle logiche di campo.

L’obiettivo prioritario di Gattuso è evitare che questo copione si ripeta, tutelando un gruppo che sta dimostrando sul campo di potersi ritagliare un ruolo da protagonista.

Gennaro Gattuso e la scommessa con Claudio Lotito: l’Europa per salvare la rosa della Lazio

Il destino della stagione biancoceleste passa ora inevitabilmente dalla sensibilità e dalle decisioni del patron Lotito. Da un lato c’è l’esigenza di bilancio che spinge per incassare cifre rilevanti, dall’altro la concreta opportunità di conquistare un piazzamento europeo d’élite mantenendo la squadra competitiva.

Riascoltare la voce del proprio allenatore permetterebbe alla squadra di spezzare un limbo pericoloso e dare continuità ad una cavalcata fin qui esaltante. La palla passa adesso alla dirigenza, chiamata a scegliere se ascoltare il monito del proprio condottiero o cedere nuovamente alle sirene delle plusvalenze.