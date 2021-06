Olanda, Wijnaldum: «Razzismo? Uscirò dal campo. La UEFA ci protegga»

Georginio Wijnaldum, centrocampista dell’Olanda, ha lanciato un chiaro messaggio alla UEFA in merito ai casi di razzismo negli stadi

Georginio Wijnaldum, centrocampista e capitano dell’Olanda, ha lanciato un chiaro messaggio alla UEFA in merito ai casi di razzismo negli stadi. Le sue dichiarazioni in vista del match di Euro 2020 contro la Repubblica Ceca.

«Penso che l’UEFA debba proteggerci e, nel caso, intervenire magari fermando la partita. Questa responsabilità non deve competere ai giocatori. Comunque non scarto la possibilità di andarmene dal campo se domenica succederà qualcosa. Comunque spero che questo mio gesto non sia necessario».