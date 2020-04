Coronavirus, l’Olanda ferma tutti gli eventi sportivi fino a settembre

Il Primo Ministro olandese ha annunciato il divieto per gli eventi sportivi fino al 1 settembre per contrastare il Coronavirus

Nonostante la scelta di una riapertura graduale per le scuole a partire dall’11 maggio, il Primo Ministro dell’Olanda ha scelto di vietare qualsiasi manifestazione pubblica ed evento sportivo per cercare di bloccare il Coronavirus.

Con questa presa di posizione annunciata in conferenza stampa, come riporta TMW, Mark Rutte ha ufficialmente messo la parola fine all’Eredivisie stagione 2019/2020, secondo la stampa nazionale. Nei prossimi giorni vedremo la Uefa come si muoverà al riguardo, visto che aveva annunciato l’esclusione dai prossimi tornei internazionali per la prossima stagione se qualche club non avesse terminato il campionato.