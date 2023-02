Oddo: «Verona-Lazio? Sulla carta questa sera non c’è partita»

Oddo, l’ex difensore della Lazio analizza la partita di questa sera contro l’Hellas fondamentale per la corsa Champions

A poche ore dalla sfida contro il Verona, fondamentale per la corsa Champions della Lazio, ha parlato al Messaggero Massimo Oddo, che rilascia a riguardo queste dichiarazioni

PAROLE – «Vi dico che la squadra di Sarri dovrà stare attenta. Sulla carta non c’è partita dal punto di vista tecnico, ma il Verona si deve salvare e ultimamente sta raccogliendo punti. La Lazio dovrà sudarsi la vittoria contro una formazione aggressiva che punta sull’uno contro uno. »

«Sarà opportuno far saltare la loro pressione. Nazionale? In casa Lazio sicuramente sta meritando Romagnoli. Sta facendo grandi cose anche perché il gioco di Sarri lo esalta. Poi c’è Lazzari e lo stesso Pellegrini può tornare in corsa, senza dimenticare Zaccagni e Cataldi»