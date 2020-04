Scudetto, Oddo: «La Lazio non è lassù per caso…»

Serie A, Lazio e Juventus sono le due pretendenti per lo Scudetto. L’ex giocatore biancoceleste, Massimo Oddio, ha detto la sua

L’ex giocatore della Lazio, Massimo Oddo, ai microfoni di Sportitalia, ha analizzato la necessità di tornare a giocare e la lotta allo Scudetto:

«È una direttiva imprescindibile quella di terminare il campionato, non si può pensare di non finirlo. Sospenderlo per questo periodo è giusto e comprensibile, e non si può neppure parlare di date di inizio, ma si deve ripartire. Scudetto? La Juve ha qualcosa in più sul piano tecnico, ma la Lazio non è li per caso: la differenza è l’ampiezza della rosa, ma in tal senso la Lazio ha il vantaggio di poter puntare solo al campionato».