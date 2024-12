Oddo torna sulla Lazio: «Avevo chiesto a Lotito di firmare a vita. Ma non poteva per esigenze economiche»

Oddo torna sulla sua avventura in maglia Lazio, raccontando ai microfoni di Radio Serie A un retroscena sull’addio

Massimo Oddo, ex calciatore di Lazio e Milan, ai microfoni di Radio Serie A ha raccontato un retroscena legato al suo addio ai biancocelesti:

VOLEVO FIRMARE A VITA – «Prima di andare via avevo proposto a Lotito di rinnovare e rimanere a vita. Ma non poteva perché c’erano esigenze economiche particolari e fui costretto a partire. Mi sentivo un peso addosso, sentivo un peso proprio perché ero anche capitano. La qualificazione in Champions della Lazio a fine anno mi sollevò un po’ da questa sensazione che avevo»