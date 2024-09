Oddi: «Sentendo le parole di Cataldi mi viene da pensare a quando dalla Lazio venni ceduto. La sua partenza mi è dispiaciuta». Le parole dell’ex giocatore

Ai microfoni di Radiosei l’ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi ha parlato dell’addio alla Lazio di Danilo Cataldi. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE– «Sentendo le parole di Cataldi mi viene da pensare a quando dalla Lazio venni ceduto al Cesena e come mi sono sentito. Sono cose che per un romano e laziale fanno male, dispiace a prescindere da dove vai a giocare. Il cuore resta lì. La sua partenza mi è dispiaciuta, sono brutte sorprese, ci rimani male al di là dei contratti. Cataldi non è più scarso dei centrocampisti della Lazio che sono rimasti, evidentemente presidente e direttore sportivo possono esprimersi in merito, spiegare le ragioni. La società deve fare delle scelte, le fa e basta. Poi c’è anche un tecnico che deve condividere questo discorso ».