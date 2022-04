Oddi: «Se la Lazio dovesse arrivare quinta sarebbe un miracolo»

L’ex biancoceleste Oddi ha commentato la prestazione della Lazio contro il Torino

Giancarlo Oddi, storico ex difensore biancoceleste, ai microfoni di Radiosei ha commentato la prestazione della Lazio nell’1-1 casalingo contro il Torino.

LE PAROLE – «Con il Torino ci è andata bene. Quando si pareggia è sempre un passo falso, ci sono situazioni brutte in questo campionato ed anche noi ci stiamo dentro. Non ho mai visto il Torino giocare così bene. Ha giocato da grande squadra, se la Lazio dovesse arrivare quinta avrebbe fatto un miracolo. Ci credevo, ma ogni volta in cui ci si avvicina alla svolta c’è un problema da superare.

Palle inattive? Potevamo prendere tre gol su tre calci d’angolo. A fine campionato questo punto potrebbe diventare positivo. Giocare con loro è dura, se non ci metti la volontà e la voglia di correre come loro diventa dura. Anche questo nuovo strappo con i tifosi a causa dei prezzi dei biglietti non ci voleva. Se invece di dargli una mano, dai loro una manata le cose non migliorano. Non è possibile che questa società non riesca a superare questi problemi».