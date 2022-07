Oddi: «Romagnoli e Casale, finalmente un reparto rinforzato»

Le parole di Giancarlo Oddi sull’imminente arrivo di Romagnoli alla Lazio e sul futuro accanto a Casale

Per le frequenze di Radiosei, Giancarlo Oddi ha detto la sua sull’arrivo di Romagnoli e Casale alla corte di Sarri. Le sue parole:

«Finalmente Romagnoli. Sono due mesi che seguiamo questa trattativa, ma la cosa importante è che ci sia stata una definizione. Non so se Acerbi resterà alla Lazio, ma è chiaro che ora Sarri ha un degno sostituto. Romagnoli, al di là dell’ultimo anno di Milan, è stato sempre un titolare. È un difensore importante, è un ottimo acquisto per noi: un macino come Acerbi, ma con sette anni in meno. Farà coppia con Casale, era il duo richiesto da Sarri. Finalmente possiamo parlare di un reparto che si è rinforzato».