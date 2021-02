Oddi ritorna sulla sconfitta con l’Inter: «La Lazio non ha mai tirato in porta»

L’ex difensore della Lazio Giancarlo Oddi è tornato ancora sulla partita di domenica sera, persa dalla Lazio contro l’Inter a San Siro

Una sconfitta che brucia per la Lazio quella rimediata contro l’Inter domenica sera. I biancocelesti vedono interrompersi la striscia di sei vittorie consecutive e anche la speranza di potersi giocare qualcosa di più grande. Anche l’ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi è voluto tornare sul match di San Siro, per analizzare la prestazione degli uomini di Simone Inzaghi.

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha affermato: «La Lazio nel primo tempo con l’Inter non mi ha entusiasmato. Poi ho visto sostituzioni strane. Parolo non può fare il difensore, avendo poi comprato appena un difensore come Musacchio. Non vorrei che con le sei vittorie la Lazio si sia montata la testa, non è che puoi vincere giocando anche con le seconde linee. L’Inter ha giocato bene in difesa, con Barella che ha contenuto Luis Alberto. La Lazio non ha fatto male, ma alla fine non ha mai tirato in porta».