Oddi duro: «Lazio da Serie C contro l’Inter, fallito sotto tutti i punti di vista»

Giancarlo Oddi, a Radiosei, ha così analizzato la sconfitta subita dalla Lazio contro l’Inter.

LE PAROLE – «Si può perdere con l’Inter, che dimostra coi fatti di essere la migliore del campionato, ma bisogna sempre vedere ‘come’. La Lazio ieri ha stra perso, senza mettere mai in difficoltà i nerazzurri. Ora non dobbiamo dimenticare che veniamo da 5 vittorie di fila, quindi guai a buttare via tutto. Ieri però, non siamo proprio entrati in campo e questo è grave. E’ stata una partita fallita sotto tutti i punti di vista. Non c’è stata prestazione, sembravamo una squadra di Serie C».