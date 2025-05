Condividi via email

Oddi: «Dopo l’ultima partita sono preoccupato, buttare così un’occasione del genere non va bene». Le parole dell’ex giocatore

Le parole di Giancarlo Oddi a Radiosei su Lazio Parma.

PAROLE– «Dopo l’ultima partita sono preoccupato, buttare così un’occasione del genere non va bene. Col Parma sono stati buttati via punti fondamentali, ora tocca sperare. Ero molto fiducioso, ora lo sono molto meno. Quello di lunedì è un pareggio che conta poco, ci voleva la vittoria. Non bisogna mollare. Pedro è un calciatore straordinario, lo dice la carta d’identità ma soprattutto il suo palmarès »