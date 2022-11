Oddi: «Parisi investimento importante, ma ora se ne sono accorti in tanti...»

Giancarlo Oddi è intervenuto ai microfoni di Radiosei, tra i vari temi toccati c’è anche quello di Fabiano Parisi: le parole

Ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha parlato di Fabiano Parisi, terzino sinistro dell’Empoli e noto pallino della Lazio. Ecco le sue parole:

CALCIO MODERNO – «Giocare sempre abbassa la qualità media delle partite. In primis per quanto riguarda gli infortuni, poi ovviamente per la stanchezza generale dei giocatori. Prima si giocava una volta a settimana e c’era tutto il tempo per recuperare, adesso stai in campo ogni 3 giorni. Accorciare i tempi di recupero limita la prestazione».

TERZINO SINISTRO – «A me ispira Parisi. Mi piace molto, è veloce e tecnico, sarebbe un investimento importante. Ovvio, adesso se ne sono resi conto in tanti, bisogna essere bravi ed arrivarci prima a questi profili. Adesso ha un costo importante».