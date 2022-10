Oddi: «Milinkovic ieri non doveva giocare sapendo che c’il derby»

Oddi ha analizzato la sfida contro la Salernitana di ieri soffermandosi in particolar modo sull’ammonizione di Milinkovic

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Giancarlo Oddi, il quale ha analizzato la sfida della Lazio concentrandosi in particolar modo sull’ammonizione di Milinkovic, che gli costerà il derby.

MILINKOVIC: «Secondo me Sarri non doveva mettere Milinkovic, se c’è un derby e la possibilità che venga squalificato, non deve entrare. A questo bisogna aggiungere che, anche accettando l’ipotesi che sia fallo, non era comunque da ammonizione perché è lui che ha palla»