Oddi: «La Lazio ha dimostrato di essere nettamente superiore al Milan»

Giancarlo Oddi è tornato a parlare della vittoria di Milano

Giancarlo Oddi, storico ex Lazio, ha parlato nuovamente della vittoria di San Siro ai microfoni di Radiosei.

PARLA ODDI – «La vittoria di Milano una bella liberazione, la Lazio ha dimostrato di essere superiore al Milan nettamente. Non è stata una bella partita, la Lazio ha avuto forse il demerito di adattarsi al gioco dei rossoneri, anche se poi ha avuto la meglio con la giocata dei singoli. Lazio migliorata nella gestione della gara? E’ importante avere giocatori capaci di accendersi da un momento all’altro, che possono cambiare il corso delle partite. Luis Alberto ad esempio, ha fatto una partita sontuosa. Da lui e da Milinkovic mi aspetto sempre cose importanti. Il serbo forse non è al meglio a livello atletico, perché dalla metà campo in su può sicuramente fare meglio».