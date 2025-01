Oddi: «La Lazio sta soffrendo le assenze. Ho un timore per la seconda parte di stagione»

Giancarlo Oddi, ex calciatore della Lazio, ha parlato così del periodo della Lazio e delle ultime prestazioni in Serie A

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha parlato così del momento che sta vivendo la Lazio nelle ultime partite di Serie A:

PAROLE – «La Lazio è sempre in alto in classifica, ora deve solo iniziare a pedalare forte come ha fatto in precedenza. Infortuni, squalifiche, cali di forma, i problemi nascono da un organico che sta soffrendo le prime assenze della stagione. È una spia che chiama in causa anche la necessità di intervenire bene sul mercato. Per il resto, la squadra deve solo concentrarsi sulle cose che sono state fatte bene, deve pensare positivo e non farsi condizionare da questo momento. Il mio timore è che ora si pensi solo a quello che è accaduto ultimamente».