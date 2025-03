Oddi, le parole dell'ex biancoceleste in vista di lunedì

Oddi, l’ex biancoceleste si espone sulla Lazio rilasciando alcune sue considerazioni anche in prossimità della partita di lunedì con il Torino

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi, il quale ha rilasciato alcune sue considerazioni sulla Lazio anche in prossimità della sfida dei biancocelesti di lunedì sera contro il Torino, ecco cos ha detto

PAROLE – La Lazio non può buttare al vento tutto ciò che ha costruito fino ad ora. Il Torino deve essere una nuova partenza. Incontriamo una squadra storicamente fastidiosa, ma se giochiamo da Lazio, non dobbiamo avere paura di nessuno. Cambio Cairo-Lotito? Assolutamente no. Non è una questione economica, io personalmente con Cairo ci ho parlato una volta sola, per fortuna