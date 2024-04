Oddi: «Marusic fra i migliori in campo. Sarò contento se Kamada rimarrà alla Lazio, ecco perché». Le parole dell’ex calciatore

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha parlato della Lazio di Tudor e di alcuni suoi giocatori in particolare. Queste le sue parole:

PAROLE – «Casale, quest’anno è stato disgraziato per lui. La scorsa stagione era fra i migliori, sembra un giocatore completamente diverso rispetto allo scorso anno. Per fortuna è uscito alla grande Gila, che è riuscito a tenere in piedi la fase difensiva. Lazzari è un giocatore che non va spostato troppo, deve giocare nel suo ruolo. Chiaramente a livello difensivo fa fatica, lui da il meglio di sé quando attacca. In queste ultime 4 partite bisogna pensare soltanto a vincere.

Marusic ultimamente ha fatto gare eccellenti, per me fra i migliori in campo. È diverso da Lazzari, è un giocatore che può fare tutto per fisico e tecnica. Kamada? Sono contentissimo. Finalmente ci ha fatto vedere che è un giocatore vero. Ha avuto svariati problemi di adattamento, ma il curriculum parla da solo. Se rimarrà alla Lazio sarò contento».