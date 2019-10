Oddi: «Non riesco a fidarmi di questa Lazio»

Il pensiero di Giancarlo Oddi in vista della gara di Europa League di domani tra Lazio e Celtic

L’ex biancoceleste Giancarlo Oddi ha detto la sua in merito alla gara che attende domani la Lazio di mister Inzaghi. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Sei.

«Non riesco a fidarmi della Lazio, non riesco a capire come faccia ad essere così diversa anche nella stessa partita. Ripenso a Spal-Lazio, un primo tempo dominato e una seconda frazione inguardabile. Ma penso anche a Lazio-Atalanta, che è stata il contrario. La formazione di domani? Mi aspetto che loro mettano in campo agonismo e fisicità, dobbiamo fare lo stesso. Avevo preventivato Vavro al centro con Acerbi a sinistra, perché lateralmente non ha le capacità per contrastare gli esterni. Se gli prendono un metro non li riprende più, al centro è più protetto».