Oddi: «La Lazio non deve montarsi la testa ma se la gioca con le prime»

Oddi, l’ex giocatore della Lazio analizza la situazione dei biancocelesti alla luce della roboante vittoria contro il Milan

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Giancarlo Oddi il quale ha analizzato la situazione della Lazio alla luce della roboante vittoria contro il Milan, a pochi giorni dalla gara con la Fiorentina

PAROLE – «La Lazio non si deve montare la testa, ma è chiaro che questa squadra sia forte, all’altezza delle prime della Serie A. La vittoria contro il Milan insegna che quando entra in campo concentrata, può battere chiunque. Chiaro, loro non erano al meglio e questo deve essere da sprone anche in vista della Fiorentina»